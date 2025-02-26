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В России отложили эксперимент по проверке ОСАГО через дорожные камеры
Новая дата — 30 июня 2025 года.

В России отложили эксперимент по проверке ОСАГО через дорожные камеры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Новая дата — 30 июня 2025 года. Первоначально запуск планировался 1 марта, однако возникли вопросы, требующие дополнительного согласования.

Принципы действия эксперимента по проверке ОСАГО с применением дорожных камер, несмотря на перенос срока запуска, останутся прежними. Так, если автомобилист нарушит ПДД и это зафиксирует комплекс фотовидеофиксации, водителя автоматически проверят на наличие полиса. Если его нет, в личный кабинет на портале «Госуслуг» вместе со штрафами за нарушение ПДД ему придет уведомление об отсутствии ОСАГО.