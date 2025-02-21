В Рязани между Трубежом и Северной окружной появится снегоплавильная установка

Отмечается, что станция по приему снега будет работать круглосуточно.

В четверг, 20 февраля, в Рязани прошли публичные слушания о внесении изменений в генеральный план города. Речь шла об участке земли размером два гектара в Борках у Портового проезда и Северной окружной дороги.

Начальник отделения природопользования и экологии управления энергетики и ЖКХ горадминистрации Елена Колдаева заявила, что в Рязани остро стоит проблема с утилизацией снежных масс, собираемых с территории города. На данный момент есть одна такая площадка в Хамбушеве, однако ее размер не позволяет полностью обеспечить город. Также территория располагается далеко от Московского и Железнодорожного районов.

Елена Колдаева отметила, что участок в Борках около Портового проезда и Северной окружной дороги подходит для размещения в его пределах снегоплавильного пункта.

«Планируется поставить современную снегоплавильную установку, после которой талые воды будут сбрасываться не в водный объект или на рельеф местности, а в канализационный коллектор и поступать на очистные сооружения», — заявила она.

Отмечается, что станция по приему снега будет работать круглосуточно.

Колдаева уточнила, участок расположен на расстоянии более ста метров от существующей жилой застройки, находится за пределами лесопаркового зеленого пояса и не является объектом озеленения.

Также она добавила, что на данной территории в Борках располагается несанкционированная свалка. Ранее горадминистрация сообщила о начале ликвидации мусора в поселке вдоль автобусного маршрута № 11.