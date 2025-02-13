Администрация Рязани начала ликвидацию свалки в поселке Борки

Работы проводятся вдоль автобусного маршрута Nº11.

Администрация Рязани начала ликвидацию несанкционированной свалки в поселке Борки. Об этом пишет региональный Росприроднадзор.

Работы проводятся вдоль автобусного маршрута Nº11.

«После объявленного Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с частичным устранением несанкционированной свалки проводятся очередные работы по ее ликвидации», — говорится в сообщении.

Фото: Росприроднадзор Рязанской области.