Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»

Отмечается, что в январе специалисты провели проверки магазинов в 45 регионах РФ. В результате было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т.

Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в январе специалисты провели проверки магазинов в 45 регионах РФ. В результате было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т.

Составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей

Ранее налоговая решила ликвидировать один из холдингов сети супермаркетов «Светофор». Причиной тому стала продажа просроченного мяса без документов.