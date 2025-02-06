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Налоговая решила ликвидировать один из холдингов сети супермаркетов «Светофор»
ФАС ликвидировала компанию «Инвест стандарт», которая управляла магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Налоговая решила ликвидировать один из холдингов сети супермаркетов «Светофор». Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, ФАС ликвидировала компанию «Инвест стандарт», которая управляла магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Отмечается, что это несет финансовые риски для бизнеса розничной сети, в том числе могут возникнуть проблемы с получением новых кредитов.

Ранее в торговых точках прошли масштабные проверки, вызванные многочисленными жалобами. В ходе проверок были выявлены просроченные товары, антисанитарные условия, проблемы с упаковкой продукции и неудовлетворительное состояние помещений.