Налоговая решила ликвидировать один из холдингов сети супермаркетов «Светофор»

ФАС ликвидировала компанию «Инвест стандарт», которая управляла магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Налоговая решила ликвидировать один из холдингов сети супермаркетов «Светофор». Об этом сообщает Forbes .

По данным издания, ФАС ликвидировала компанию «Инвест стандарт», которая управляла магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Отмечается, что это несет финансовые риски для бизнеса розничной сети, в том числе могут возникнуть проблемы с получением новых кредитов.

Ранее в торговых точках прошли масштабные проверки, вызванные многочисленными жалобами. В ходе проверок были выявлены просроченные товары, антисанитарные условия, проблемы с упаковкой продукции и неудовлетворительное состояние помещений.