Названа причина закрытия магазинов «Светофор» в России

По данным Россельхознадзора, изъяли больше тонны мяса продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма — без сроков хранения.

Названа причина закрытия магазинов «Светофор» в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что главная причина — продажа просроченного мяса без документов.

По данным Россельхознадзора, изъяли больше тонны мяса продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма — без сроков хранения.

Лабораторные исследования показали, что в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке.

Напомним, ранее появилась информация о закрытии сети магазинов.