Point: Трамп приедет в Москву 9 мая

«Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — отметил французский журнал со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп приедет в Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил французский журнал Point, передало РИА Новости.

«Девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — отметил французский журнал со ссылкой на собтвенные источники.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа.