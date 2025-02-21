В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

Ранее Дмитрий Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля.

В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее он допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля.