В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Трампа в Москву 9 Мая

По словам Дмитрия Пескова, договоренностей о визите американского президента в Москву на 9 Мая пока нет.

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву 9 Мая. Соответствующую информацию предоставил РБК пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 22 февраля.

По его словам, договоренностей о визите американского президента в Москву на 9 Мая пока нет.

Кроме того, пресс-служба Белого дома опубликовала ответ Дональда Трампа на публикации в СМИ о его возможном приезде.

«Нет, я не собираюсь», — заявил он журналистам.

Напомним, ночью в пятницу, 21 февраля, французский журнал Point писал, что Дональд Трамп собирается приехать в Москву на 9 Мая.