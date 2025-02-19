Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила рязанскую гимназию № 2

Она осмотрела в Рязани здание гимназии № 2, где завершилась реставрация, Нижний городской сад, который объединяет Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества, Рязанский дворец культуры и искусства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила рязанскую гимназию № 2. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Она осмотрела в Рязани здание гимназии № 2, где завершилась реставрация, Нижний городской сад, который объединяет Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени Пожалостина и Центр народного творчества, Рязанский дворец культуры и искусства.

Кроме того, министр культуры посетила Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, вместе с директором музея Инессой Фельдман и губернатором Павлом Малковым обсудила концепцию развития городища Старая Рязань.

Планируется благоустройство территории, включая создание смотровых площадок и удобных пешеходных маршрутов. В планах также — открытие кинозала, выставки Русского музея, проект «Русские традиции», экспозиция к 100-летнему юбилею Майи Плисецкой.