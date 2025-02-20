СМИ опровергли сообщения о подготовке прорыва ВСУ в Брянскую область
Информация о том, что ВС Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом RT сообщил осведомленный источник, близкий к Минобороны России.
Информация о том, что ВС Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом RT рассказал источник, близкий к Минобороны России.
«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией.
Ранее в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были уничтожены до 40 единиц военной техники и сотни украинских военнослужащих», — заявил источник RT.
Ранее Shot сообщал, что ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область.