СМИ опровергли сообщения о подготовке прорыва ВСУ в Брянскую область

Информация о том, что ВС Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом RT сообщил осведомленный источник, близкий к Минобороны России.

Информация о том, что ВС Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом RT рассказал источник, близкий к Минобороны России.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией.

Ранее в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были уничтожены до 40 единиц военной техники и сотни украинских военнослужащих», — заявил источник RT.

Ранее Shot сообщал, что ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область.