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Shot: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область
В 50 км от границы с регионом заметили группировку украинских военных.

ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США. В 50 км от границы с регионом заметили группировку украинских военных. Отмечается, что их основная часть сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и другое.

По некоторым данным, в Сумской области частично эвакуируют мирное население.

«Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским бойцам наносятся удары авиацией и артиллерией», — заключили в сообщении.