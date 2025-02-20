Shot: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область

В 50 км от границы с регионом заметили группировку украинских военных.

ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США. В 50 км от границы с регионом заметили группировку украинских военных. Отмечается, что их основная часть сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и другое.

По некоторым данным, в Сумской области частично эвакуируют мирное население.

«Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским бойцам наносятся удары авиацией и артиллерией», — заключили в сообщении.