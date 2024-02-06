В здании бывшего рязанского кинотеатра «Родина» планируют создать «Дом музыки»

Об инициативе рассказала и.о. министра культуры региона Елена Васильева.

В здании бывшего рязанского кинотеатра «Родина» планируют создать «Дом музыки». Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Об инициативе рассказала и.о. министра культуры региона Елена Васильева.

По ее словам, здание передали Рязанской филармонии. «Там планируют создать „Дом музыки“. Сейчас есть проектная документация, но нужны корректировки. До сентября получим экспертное заключение», — сказала чиновница. Общая стоимость проекта составит около 230,3 миллиона рублей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал ремонт здания приоритетным. «Потенциал здесь большой. Как только появится проект, выделим средства. Надо наконец этот вопрос решить», — заявил глава региона.