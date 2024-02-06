Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-5°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
3 992
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 371
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 735
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
11 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В здании бывшего рязанского кинотеатра «Родина» планируют создать «Дом музыки»
Об инициативе рассказала и.о. министра культуры региона Елена Васильева.

В здании бывшего рязанского кинотеатра «Родина» планируют создать «Дом музыки». Об этом сообщило издательство «Пресса».

Об инициативе рассказала и.о. министра культуры региона Елена Васильева.

По ее словам, здание передали Рязанской филармонии. «Там планируют создать „Дом музыки“. Сейчас есть проектная документация, но нужны корректировки. До сентября получим экспертное заключение», — сказала чиновница. Общая стоимость проекта составит около 230,3 миллиона рублей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал ремонт здания приоритетным. «Потенциал здесь большой. Как только появится проект, выделим средства. Надо наконец этот вопрос решить», — заявил глава региона.