А что в кино? «Красный шелк», «Капитан Крюк» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Красный шелк» — российско-китайский приключенческий боевик: шпионы со всех континентов, охота за секретными документами. От исхода схватки зависят судьбы государств.

«Капитан Крюк» — комедийно-драматический спортивный фильм с Романом Курцыным и Евой Смирновой в главных ролях.

«Екатерина Великая» — документально-игровой фильм, рассказывающих о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи.

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