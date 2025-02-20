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Капитан Крюк

Никита Крюков (Роман Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим. Сестра Женька — фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин «лучший друг» никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.

Режиссёр
Максим Максимов
Актёры
Роман Курцын, Ева Смирнова, Сергей Степин, Ольга Тумайкина, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин, Ян Цапник, Эльдар Черкин, Александр Абрамович, Татьяна Новик, Ян Лукашевич, Никита Гулько
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма-комедия

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