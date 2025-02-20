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Екатерина Великая

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой?

Режиссёр
Морад Абдель-Фаттах
Актёры
Анна Михалкова, Ольга Лерман, Эюб Фараджев, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов, Роман Борзовский, Владимир Котов, Хюсейин Дилбер, Дарья Левина
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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