Красный шелк

1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
- Режиссёр
- Андрей Волгин
- Актёры
- Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа, Светлана Чуйкина, Евгений Сидихин, Самвел Мужикян, Константин Милованов
- Премьера
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2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Приключение