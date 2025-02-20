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Красный шелк

1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

Режиссёр
Андрей Волгин
Актёры
Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа, Светлана Чуйкина, Евгений Сидихин, Самвел Мужикян, Константин Милованов
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мистика, Боевик, Приключение

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