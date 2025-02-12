Соцсети: в Рязани водитель маршрутки сбил ребенка и женщину

ДТП произошло 12 февраля

В среду, 12 февраля, в восемь вечера водитель маршрутки № 47 сбил несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском». Отмечается, что оба пешехода живы.

«Не было, правда, видно, на зеленый он летел или на красный. Скорость — около 60 [километров в час]. Водитель не вылазил с телефона», — написали в посте.

Официальная информация уточняется.