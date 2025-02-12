Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
-2°
Чтв, 13
-3°
Птн, 14
-3°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 97.00 / 97.00 12/02 18:20
Нал. EUR 100.10 / 102.00 12/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
4 576
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
14 727
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
16 175
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
26 850
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Соцсети: в Рязани водитель маршрутки сбил ребенка и женщину
ДТП произошло 12 февраля

В среду, 12 февраля, в восемь вечера водитель маршрутки № 47 сбил несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском». Отмечается, что оба пешехода живы.

«Не было, правда, видно, на зеленый он летел или на красный. Скорость — около 60 [километров в час]. Водитель не вылазил с телефона», — написали в посте.

Официальная информация уточняется.