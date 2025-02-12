В Рослесхозе заявили, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше

Там подчеркнули, что регионам Центральной России необходимо быть готовыми уже к середине марта.

В Рослесхозе заявили, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше из-за аномально теплой зимы. В Рослесхозе подчеркнули, что регионам Центральной России необходимо быть готовыми уже к середине марта.

«Все силы и средства должны быть готовы, ждать середины апреля мы не можем… Даже если осадки будут в марте, они сильно не изменят ситуацию», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Рязанской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля.