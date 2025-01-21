В 2025 году в Рязанской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля

Всего в Рязанской области 641 населенный пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров.

В 2025 году в Рязанской области пожароопасный сезон начнется с 1 апреля. Соответствующую информацию опубликовали в проекте постановления правительства региона.

В проекте постановления также обновлены перечни территорий организаций для отдыха детей, подверженных угрозе лесных пожаров. Туда включили 12 учреждений, включая солотчинские оздоровительные лагеря «Сказка», «Смена», «Исток» и «Сатурн».

Также в приложениях к постановлению есть список 22 СНТ, которых в 2025 году ждет опасность от лесных пожаров.

Всего в Рязанской области 641 населенный пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров.

В 2024 году сезон также начался 1 апреля.