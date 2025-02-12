Трамп: Зеленский хочет заключить мир

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что украинский лидер хочет мира так же как и Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что украинский лидер хочет мира так же как и Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости 12 февраля.

Как указано в публикации, в конце разговора с Зеленским Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине.

Напомним, в среду, 12 февраля, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили подробности.