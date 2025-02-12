В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа
Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, сообщил Песков
В Кремле сообщили подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передало РИА Новости 12 февраля.
По его словам, Путин и Трамп говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан России и США. Также они затронули тему урегулирования украинского конфликта.
Как заявил Песков, Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин ситуации на Украине.
Кроме того, президент РФ пригласил американского лидера в Москву.