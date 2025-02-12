В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа

Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, сообщил Песков

В Кремле сообщили подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передало РИА Новости 12 февраля.

По его словам, Путин и Трамп говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан России и США. Также они затронули тему урегулирования украинского конфликта.

Как заявил Песков, Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин ситуации на Украине.

Кроме того, президент РФ пригласил американского лидера в Москву.