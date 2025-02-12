Трамп заявил, что провел длинный разговор с Путиным
Трамп заявил, что разговор с Путиным был очень продуктивным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 февраля сообщило РИА Новости.
Трамп отметил, что разговор с Путиным по телефону был очень продуктивным. По его словам, они обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.
Как сказал Трамп, они с Путиным согласились с необходимостью остановить украинский конфликт.
Позже в Кремле сообщили подробности их диалога.