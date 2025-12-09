В Рязанской области произошло смертельное ДТП с грузовиками

Авария случилась 9 декабря, примерно в 9:40, на 596-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском районе. По предварительной информации ГАИ, столкнулись два КамАЗа, один из них был с полуприцепом. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа. Водитель грузовика без полуприцепа погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

