Названа причина смертельного ДТП с грузовиками в Рязанской области

Напомним, авария произошла 9 декабря на дороге Р-132 «Золотое кольцо в Михайловском районе. Столкнулись два грузовика. По данным прокуратуры, ДТП случилось из-за того, что водитель одного из автомобилей заснул за рулём и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погиб один человек, еще один госпитализирован. По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

