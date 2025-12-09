В России предложили уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предложил Госдуме обязать страховые компании снижать стоимость ОСАГО для добросовестных водителей. Он считает, что расходы злостных нарушителей (пьяных за рулем, без прав) должны ложиться на них самих. По словам Ольшанского, законопроект предусматривает регрессивные требования к виновникам ДТП, но страховые компании редко подают иски, из-за чего тарифы для честных водителей растут. Он подчеркнул важность чёткого списка отягчающих обстоятельств для облегчения доказательств вины и отметил, что снижение стоимости полисов для добросовестных водителей должно стать приоритетом Госдумы.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предложил Госдуме обязать страховые компании снижать стоимость полисов ОСАГО для добросовестных водителей. Об этом пишет НСН.

По его словам, расходы злостных нарушителей, таких как водители в состоянии алкогольного опьянения или без прав, должны быть возложены на них самих.

Ольшанский отметил, что подготовленный законопроект призван ввести регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП, однако страховые компании редко используют имеющееся право подавать такие иски, что приводит к увеличению тарифов для добросовестных водителей.

Он подчеркнул, что хотя новая мера может улучшить финансовое состояние страховых компаний, важно составить четкий список отягчающих обстоятельств, чтобы избежать сложностей с доказательством вины. Ольшанский также добавил, что снижение стоимости полисов для добросовестных водителей должно стать приоритетом для Госдумы.

Напомним, Банк России увеличил тарифы для полисов ОСАГО.