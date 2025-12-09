Рязань
Банк России увеличил тарифы для полисов ОСАГО
С 9 декабря в России увеличится тарифный коридор для ОСАГО: цены на автогражданку смогут расти на 15% для легковых авто, автобусов и грузовиков, и на 40% для мотоциклов. Ранее коридор менялся в 2022 году. За 3 года выплаты по полисам выросли в 1,5 раза, несмотря на снижение стоимости полисов на 4%. В ЦБ считают, что новые тарифы помогут точнее учитывать риски и сделать цены справедливее. Около 10-12% водителей ездят без ОСАГО, хотя штраф 800 руб. действует. Правительство и МВД планируют усилить контроль через камеры и улучшить обмен данными между страховой системой и ГИБДД. Работа над системой займёт годы. Также обсуждается закон, ограничивающий штрафы за отсутствие ОСАГО одним в день.

С 9 декабря 2025 года в России увеличится тарифный коридор для полисов ОСАГО. Об этом пишет «Ъ».

Это значит, что страховые компании смогут повышать цены на ОСАГО: на 15% для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, и на 40% для мотоциклов. Последний раз границы этого коридора менялись в 2022 году.

За последние три года выплаты по полисам для частных водителей выросли в 1,5 раза, хотя сами полисы стали дешевле на 4%. В Центральном банке России считают, что новые тарифы помогут лучше учитывать риски водителей и предлагать более справедливые цены.

В то же время, около 10-12% водителей по-прежнему ездят без ОСАГО. Хотя инспекторы проверяют наличие страховки и могут выписывать штрафы в 800 рублей, этого недостаточно для решения проблемы.

Правительство и МВД должны разработать меры по контролю за нарушениями с помощью дорожных камер. Готовность к обмену данными между Национальной страховой информационной системой и ГИБДД уже есть, но доработка системы может занять несколько лет. Также обсуждается законопроект, который ограничит количество штрафов за отсутствие ОСАГО до одного в день.

Некоторые эксперты выражают опасение, что рост тарифов может привести к увеличению числа водителей без страховки. Предлагаются идеи о введении больших штрафов для тех, кто попадает в аварию без ОСАГО.