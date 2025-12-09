Рязань
Стало известно, с каких госконтрактов экс-сенатор Петина украла миллионы
По версии следствия, экс-сенатор от Рязанской области Ирина Петина украла миллионы рублей с мелких контрактов на поставку медицинских изделий в женские консультации и роддома. Соответствующую информацию озвучили во вторник, 9 декабря, на заседании в Советском районном суде, на котором была корреспондент РЗН. Инфо. В суде прокурор зачитывал письменные доказательства по делу. Речь шла про контракты на поставку дезинфицирующих средств и медицинских изделий, медикаментов, расходных материалов для стерилизации, медицинских перчаток.

В суде прокурор зачитывал письменные доказательства по делу. Речь шла про контракты на поставку дезинфицирующих средств и медицинских изделий, медикаментов, расходных материалов для стерилизации, медицинских перчаток.

Договоры заключались с детскими поликлиниками, женскими консультациями, Перинатальным центром, роддомами, стоматологическими поликлиниками, психбольницами, санаториями, районными поликлиниками и другими медучреждениями. Контракты, зачитанные в суде, зачастую не превышали по стоимости 100 тысяч рублей.

Напомним, следствие настаивает на том, что бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина брала взятки, общая сумма которых 144 миллиона рублей. Петина вины не признает.

О том, как именно она передавала деньги и кому, можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.