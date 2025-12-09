Рязанского водителя, насмерть сбившего девочку и ее отца, заключили под стражу

37-летнего жителя Кадомского района подозревают в совершении ДТП, в котором погибло два человека (пункты «а», «в» части 6 статьи 264 УК РФ). Ему по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, смертельная авария случилась вечером 7 декабря. По версии следствия, 37-летний водитель двигался на автомобиле «Лада Калина» без «прав» в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на 11-летнюю девочку и ее 45-летнего отца. Погибшие шли по обочине встречного направления.

