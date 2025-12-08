Дмитрий Коданёв поручил организовать проверку после ДТП в Кадомском районе

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Кадомского района начала проверку в связи с ДТП, произошедшим 7 декабря 2025 года. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Вечером того дня водитель, лишенный прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Лада Калина» выехал на встречную полосу движения вблизи деревни Петрослободка. В результате он сбил двоих пешеходов: девочку 2014 года рождения и ее отца 1980 года рождения, которые двигались по обочине. Оба пешехода погибли на месте происшествия. Прокурор района Дарья Лощинина выехала на место аварии для координации действий следственных органов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ.

Фото: прокуратура Рязанской области