ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.20 / 78.00 08/12 13:55
Нал. EUR 90.90 / 92.02 08/12 13:55
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 298
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 298
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 181
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 884
Дмитрий Коданёв поручил организовать проверку после ДТП в Кадомском районе
Фото: прокуратура Рязанской области