«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 298
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 297
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 181
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 884
Пьяный рязанец без «прав» насмерть сбил 11-летнюю девочку и ее отца
ДТП произошло вечером 7 декабря на 17-м километре автодороги Кадом — Котелино — Нижне-Никольск. По данным следствия, 37-летний водитель двигался на автомобиле «Лада Калина» без «прав» в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на 11-летнюю девочку и ее 45-летнего отца. Погибшие шли по обочине встречного направления. Возбуждено уголовное дело (п. п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

