Пьяный рязанец без «прав» насмерть сбил 11-летнюю девочку и ее отца

ДТП произошло вечером 7 декабря на 17-м километре автодороги Кадом — Котелино — Нижне-Никольск. По данным следствия, 37-летний водитель двигался на автомобиле «Лада Калина» без «прав» в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на 11-летнюю девочку и ее 45-летнего отца. Погибшие шли по обочине встречного направления. Возбуждено уголовное дело (п. п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

