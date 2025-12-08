В Рязани после жалоб на грязь в междугороднем автобусе его сняли с маршрута

В Рязани после жалоб на грязь в междугороднем автобусе «Мурмино-Казарь» транспорт сняли с маршрута. Об этом сообщили в Рязанском районе в соцсетях 8 декабря. Как сообщили в администрации района, перевозчик маршрута пояснил, что автобус, на грязь в котором жаловались рязанцы, больше не курсирует. «Водители ежедневно проводят влажную и сухую уборку салона. В ходе разговора указали перевозчику на необходимость регулярно проводить химчистку сидений», — отметили в Рязанском районе. К комментарию прикрепили фото чистого автобуса, который пустили вместо старого.