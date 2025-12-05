Рязанцы пожаловались на грязь в междугороднем автобусе
Рязанцы пожаловались на грязь в междугороднем автобусе «Мурмино-Казарь». Фото прислали в комментарии под постами губернатора Павла Малкова. Рязанец уточнил, что фотографии сделаны 5 декабря, в автобусе с отправлением в 13:42 из села Казарь. Комментатор запечатлел грязные сидения и пол, а также мелкий мусор. «И так всегда! Прошу обратить внимание на проблему», — написал рязанец.
