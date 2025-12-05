Рязань
В Рязани выставили на продажу ресторан «Астория» за 90 миллионов рублей
На первом этаже — основной зал на 24 посадочных места, бар, детская комната, кухня, склады и санузлы. Второй этаж отведен под банкетные залы (в сумме — до 36 мест), бухгалтерию и пункт охраны с отдельным входом. Третий этаж занимает мини-гостиница: четыре номера с собственными санузлами.

В цоколе размещены помещения для персонала, прачечная, два санузла, а также зона отдыха с бассейном, русской баней и хаммамом — все с отдельным входом со двора. Отдельно выделен белый банкетный зал на 80 мест.

На прилегающей территории — четыре беседки (одна на 24 места, три — по восемь мест) и площадка под летний шатер на 30 человек.

Кухня полностью оснащена: мангал, плиты, холодильное оборудование, фритюрницы, тестомесы, русская печь для томления щей и выпечки хлеба — и другая техника. Продавец уточнил, что торг возможен после осмотра.

Напомним, в сентябре появилась информация о закрытии ресторана.

Фото: «Авито»