Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
18°
Сбт, 20
14°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 82.81 / 82.50 19/09 11:20
Нал. EUR 98.80 / 99.69 19/09 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
586
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
902
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 600
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 689
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Солотче закроется ресторан «Астория»
Администрация ресторана сделала заявление о закрытии у себя в соцсетях. Журналист РЗН. инфо попыталась забронировать столик на 21 сентября, но администратор сказал, что ресторан прекращает работу. «Таково решение руководства. Заведение закрывается на совсем. Может, его выставят на продажу, но когда ресторан приобретут — неизвестно», — сообщил мужчина.

В Солотче прекращает работу семейный ресторан «Астория». В этом убедилась журналист РЗН. Инфо в пятницу, 19 сентября.

Администрация ресторана сделала заявление о закрытии у себя в соцсетях.

Журналист попыталась забронировать столик на 21 сентября, но администратор сказал, что ресторан прекращает работу.

«Таково решение руководства. Заведение закрывается на совсем. Может, его выставят на продажу, но когда ресторан приобретут — неизвестно», — сообщил мужчина.

Фото: группа ВКонтакте «Ресторан Астория»