В Солотче закроется ресторан «Астория»

Администрация ресторана сделала заявление о закрытии у себя в соцсетях. Журналист РЗН. инфо попыталась забронировать столик на 21 сентября, но администратор сказал, что ресторан прекращает работу. «Таково решение руководства. Заведение закрывается на совсем. Может, его выставят на продажу, но когда ресторан приобретут — неизвестно», — сообщил мужчина.