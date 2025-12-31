В Рязани засняли пустые полки в закрывающемся супермаркете

Судя по кадрам, полки в супермаркете «Барс» на Московском шоссе опустели из-за его полного закрытия. Напомним, он прекратит работу 11 января.

В Рязани засняли пустые полки в закрывающемся супермаркете. Об этом 30 декабря сообщили в паблике «Рязанский формат».

Судя по кадрам, полки в супермаркете «Барс» на Московском шоссе опустели из-за его полного закрытия.

Напомним, он прекратит работу 11 января. Отметим, что напротив ТЦ «Барс» уже открылся сетевой супермаркет.