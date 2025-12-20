Рязанцы заметили огромные очереди в открывшейся на новом месте «Ленте»

Рязанцы заметили огромные очереди в открывшемся на новом месте гипермаркете «Эконом» от группы «Лента». Кадры прислали в редакцию РЗН. инфо читатели. Новый гипермаркет открылся на Московском шоссе, дом № 6, около ТЦ «Барс». По словам очевидцев, в первый день работы в магазине собрались огромные очереди. «Последний день продукты что ли раздают?» — задались вопросом рязанцы. Ранее магазин работал в ТЦ «Солнечный» в Борках, но закрылся из-за смены собственника здания.