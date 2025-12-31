Стало известно, что появится на месте бывшего троллейбусного депо в Рязани

На месте бывшего троллейбусного депо в Рязани на улице Дзержинского появится общежитие для студентов. От этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«…Мы планируем строить студенческий городок. Считаю это одним из стратегических проектов развития региона.

Мы долго держали площадку бывшего троллейбусного депо… Поверьте, кто только не приходил [Чтобы выкупить, арендовать её. Примечание редакции.]. Всем отказывали, потому что понимали, что это уникальная возможность сделать что-то важное, стратегическое. Постепенно пришли к мысли, что там нужно построить именно общежития. Хорошая транспортная доступность, развитая социальная инфраструктура, недалеко несколько учебных заведений. Понятно, что это долгосрочный проект, рассчитанный на много лет вперёд», — заявил политик.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Ранее на участке планировали построить школу, власти вносили соответствующие изменения в генплан после слушаний. Позже от этой идеи отказались. В настоящее время территория используется для ярмарок. Зимой 2022 года туда вывозили снег.

Напомним, депо на улице Дзержинского «законсервировали» в 2016 году.