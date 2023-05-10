Мэрия Рязани в ближайшее время не будет строить школу на месте троллейбусного депо на улице Дзержинского

Мэрия Рязани в ближайшее время не планирует строить школу на месте троллейбусного депо на улице Дзержинского. Об этом сообщило издание «Видсбоку» со ссылкой на администрацию.

«В рамках действующих муниципальных программ проектирование и строительство школы по улице Дзержинского в настоящее время не предусмотрено», — сообщили в мэрии в ответе на запрос.

Напомним, проект строительства школы на месте троллейбусного депо № 1 на улице Дзержинского одобрили в марте 2020 года. Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала главе администрации Рязани принять решение о согласии внести в Генплан города соответствующие изменения. Сообщалось, что планируется строительство трехэтажной школы на 1100 мест. Отмечалось, что это поможет разгрузить ближайшие школы №№ 3, 17, 16 и 44, которые заполнены сверх нормативов.

На данный момент на площадке бывшего депо мэрия организует ярмарки.