В РГРЭС сообщили о восстановлении подачи электроэнергии в городе

В Рязани восстановили подачу электроэнергии на нескольких улицах. Об этом сообщили РГРЭС в ответ на сообщения местных жителей в комментариях в телеграм-канале Павла Малкова. Уточняется, что работы завершились в 19:27. Напомним, в Рязани отключили свет на пяти улицах из-за аварии Ранее в электросетях объяснили, почему пропал свет на пяти улицах Рязани 3 декабря. В зоне отключения оказались жители улиц Большой, Новоселов, Советской Армии и 2-ого Бульварного проезда. Света не было больше пяти часов.

В Рязани восстановили подачу электроэнергии на нескольких улицах. Об этом сообщили РГРЭС в ответ на сообщения местных жителей в комментариях в телеграм-канале Павла Малкова.

Уточняется, что работы завершились в 19:27.

Напомним, в Рязани отключили свет на пяти улицах из-за аварии

Ранее в электросетях объяснили, почему пропал свет на пяти улицах Рязани 3 декабря. В зоне отключения оказались жители улиц Большой, Новоселов, Советской Армии и 2-ого Бульварного проезда. Света не было больше пяти часов.