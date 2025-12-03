В Рязани отключили свет на пяти улицах из-за аварии
В Рязани отключили свет на пяти улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях в среду, 3 декабря.
Электроэнергия отсутствует на улицах:
- Кальная;
- Новоселов;
- Советской Армии;
- Большая;
- Бульварный переулок;
Ремонтно-восстановительные работы уже проводят. Восстановление подачи ресурса планируется в течение трех часов с момента отключения.