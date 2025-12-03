В электросетях объяснили, почему пропал свет на пяти улицах Рязани 3 декабря
В РГРЭС рассказали, что отключение произошло в 11:47 результате технологического нарушения в сетях 10кВ. «Потребовались сложные ремонтно-восстановительные работы на трансформаторных подстанциях, обеспечивающих электроснабжение потребителей на улице Большая», — написали в электросетях. Отмечается, что работы еще ведутся.
В городских электросетях объяснили, почему пропал свет на пяти улицах Рязани 3 декабря. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях в ответ на вопросы жителей.
Напомним, электроэнергия отсутствовала на улицах Кальная; Новоселов; Советской Армии; Большая; 2-ой Бульварный проезд.