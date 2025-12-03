На двух улицах Рязани отключен свет больше пяти часов

На двух улицах Рязани отключен свет уже больше пяти часов. О том, что работы произведут до полного восстановления подачи электроэнергии РЗН. Инфо рассказали в РГРЭС. Света с 11:47 часов 3 декабря нет на улицах Большая и 2-ой Бульварный проезд. Также электроэнергия отсутствует на улице Бульварный переулок — этой улицы в изначальном списке отключений не было. Напомним, количество улиц без света с утра было больше. В электросетях объяснили, почему там пропал свет.

