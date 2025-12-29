В зоне СВО погиб рязанец

Отмечается, что мужчина погиб при штурме населенного пункта Миньковка в ДНР. «Русская Община» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью нашего товарища Тихомирова Павла", — написали в посте. Погибший работал заместителем руководителя клуба военно-патриотического воспитания «Добрыня».