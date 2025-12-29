Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 188
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
868
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
В зоне СВО погиб рязанец
В зоне СВО погиб рязанец Павел Тихомиров. Об этом сообщили 28 декабря в группе «Русская Община — Рязань» в «ВК».

Отмечается, что мужчина погиб при штурме населенного пункта Миньковка в ДНР.

«Русская Община» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью нашего товарища Тихомирова Павла", — написали в посте.

Погибший был заместителем руководителя клуба военно-патриотического воспитания «Добрыня».

Фото: группа «Русская Община — Рязань» в «ВК».