В зоне СВО погиб рязанец
Отмечается, что мужчина погиб при штурме населенного пункта Миньковка в ДНР. «Русская Община» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью нашего товарища Тихомирова Павла", — написали в посте. Погибший работал заместителем руководителя клуба военно-патриотического воспитания «Добрыня».
В зоне СВО погиб рязанец Павел Тихомиров. Об этом сообщили 28 декабря в группе «Русская Община — Рязань» в «ВК».
Фото: группа «Русская Община — Рязань» в «ВК».