Малков накануне Дня народного единства вручил госнаграды рязанцам

Накануне Дня народного единства губернатор Павел Малков вручил государственные и региональные награды рязанцам. Об этом глава региона 1 ноября сообщил в своих соцсетях. Среди награжденных — многодетные семьи и представители разных профессий: педагоги, врачи, строители, инженеры, работники культуры. «Каждый делает нашу малую родину лучше и комфортнее для жизни. Благодарю за ваш труд!» — написал Павел Малков.