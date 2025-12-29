В Рязани на маршруты выйдут еще 20 новых троллейбусов

Губернатор Павел Малков поучаствовал в церемонии передачи МУП «УРТ» Рязани новых троллейбусов, которые приобрели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава региона вручил водителям ключи от новых троллейбусов: 19 «Авангардов» и 1 «Адмирала». В ближайшее время они выйдут на семь городских маршрутов: № 1, 3, 5, 9, 10, 12 и 16. Аналогичные машины уже курсируют по маршрутам Рязани. В них есть климат-контроль, видеонаблюдение, система информирования пассажиров и оплаты проезда без участия кондуктора.

В Рязани на маршруты выйдут еще 20 новых троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Павел Малков поучаствовал в церемонии передачи МУП «УРТ» Рязани новых троллейбусов, которые приобрели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Глава региона вручил водителям ключи от новых троллейбусов: 19 «Авангардов» и 1 «Адмирала». В ближайшее время они выйдут на семь городских маршрутов: № 1, 3, 5, 9, 10, 12 и 16.

Аналогичные машины уже курсируют в Рязани. В них есть климат-контроль, видеонаблюдение, система информирования пассажиров и оплаты проезда без участия кондуктора. Созданы условия для маломобильных граждан и мам с детскими колясками. Предусмотрена возможность для зарядки мобильных телефонов. Также транспорт оснащен автономным ходом до 20 км.

Губернатор подчеркнул, что приобретение этой партии новых троллейбусов стало продолжением масштабной работы по обновлению общественного транспорта в областном центре.

«Помню, как несколько лет назад выглядел общественный транспорт Рязани: древние троллейбусы и автобусы, завешенные рекламой. Сейчас такого уже не осталось. Заменили все муниципальные автобусы, больше половины троллейбусов. Сегодня передаем еще 20 современных и комфортных машин, которые скоро выйдут на улицы Рязани. Они соответствуют всем необходимым стандартам. Будем продолжать ежегодно менять и обновлять технику. Дальше нужно совершенствовать маршрутную сеть, заниматься остановочными павильонами, тяговыми подстанциями, ремонтом линий электропередач. Все это тоже будем обязательно делать», — сказал Павел Малков.

Ранее стало известно, что в Рязань завезли 15 новых троллейбусов.