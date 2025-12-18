В Рязань завезли 15 новых троллейбусов

В Рязань завезли 15 троллейбусов модели «Авангард» с автономным ходом 15 км от компании «Транс-Альфа». Об этом сообщили в телеграм-канале «Троллейбусы и вообще». В этом году город получил всего 19 троллейбусов из Вологды по двум контрактам: первый на 15 единиц, второй — на 4. Уточняется, что договор не расторгнут — поставщик успел выполнить все обязательства в срок, включая последний дедлайн.

Фото: Автобусы и вообще