Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

168 человек обратились за помощью с переломами, 260 — с ушибами, 137 — с растяжениями, 52 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 декабря, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 648 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

