Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году. Об этом 29 декабря сообщили в Минобороны.

Призыв на военную службу россиян в возрасте от 18 до 30 лет пройдет с 1 января по 31 декабря 2026 года. Планируется набрать 261 000 человек.

Таким образом, с 1 января 2026 года призыв на военную службу будет осуществляться круглогодично, а отправка призывников, как и ранее, — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря.

В указе также говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.

Ранее сообщалось, что в России завершился осенний призыв.