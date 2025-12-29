В России завершился осенний призыв
Отмечается, что на срочную службу отправились 135 тысяч человек. Россияне имели право выбора пройти военную службу в различных родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
Россияне имели право выбора пройти военную службу в различных родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.